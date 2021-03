Infortunio Ramsey | quando tornerà? Svelati i tempi di recupero

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 26 marzo 2021)– Non è un buon momento per la Juve nemmeno per quanto riguarda gli infortuni. Dopo aver recuperato molti calciatori alle prese con vari stop durante la stagione, si è fermato ultimamente. Che non ha nemmeno risposto alla convocazione del Galles per il giro di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il centrocampista comunque sta continuando a lavorare per essere pronto il prima possibile: ma sarà difficile rivederlo in campo alla ripresa., eccoil gallese Secondo quanto riportato da calciomercato.it il centrocampista della Juventus è alle prese con uno stiramento che lo terrà probabilmente fuori per i prossimi due impegni: vale a dire il derby contro il Torino e ilcontro il Napoli in ...