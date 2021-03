Gazzetta: la Procura Figc pronta a chiedere 8-10 punti di penalizzazione per la Lazio (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi si terrà il processo sportivo alla Lazio, ai suoi medici e al presidente Lotito per il caso tamponi. La Gazzetta dello Sport scrive che non dovrebbero esserci rinvii. “L’appuntamento è per le 11 di stamattina, ancora in videoconferenza. Non sarebbero alle vista rinvii dell’ultim’ora e tutto lascia pensare che quindi il Procuratore capo della Federcalcio, Giuseppe Chiné, possa formulare le sue richieste”. Non esistono precedenti che possano illuminare sulle possibili sanzioni, ma la rosea parla di indiscrezioni secondo le quali la Figc sarebbe pronta a chiedere da 8 a 10 punti di penalizzazione per il club e un anno di inibizione per Lotito. “Si sussurra di una possibile richiesta di 8-10 punti di penalizzazione e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi si terrà il processo sportivo alla, ai suoi medici e al presidente Lotito per il caso tamponi. Ladello Sport scrive che non dovrebbero esserci rinvii. “L’appuntamento è per le 11 di stamattina, ancora in videoconferenza. Non sarebbero alle vista rinvii dell’ultim’ora e tutto lascia pensare che quindi iltore capo della Federcalcio, Giuseppe Chiné, possa formulare le sue richieste”. Non esistono precedenti che possano illuminare sulle possibili sanzioni, ma la rosea parla di indiscrezioni secondo le quali lasarebbeda 8 a 10diper il club e un anno di inibizione per Lotito. “Si sussurra di una possibile richiesta di 8-10die ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Procura Lazio, caso tamponi: via al processo, cosa rischiano il club e Lotito La documentazione è corposa, la marcia di avvicinamento è stata lunga, c'è anche il rischio che il quadro investigativo debba essere aggiornato quando la procura della Repubblica di Avellino toglierà ...

Lazio, caso tamponi: via al processo, cosa rischiano il club e Lotito La Gazzetta dello Sport Lazio, caso tamponi: via al processo, cosa rischiano il club e Lotito Ci siamo. Oggi è il giorno del processo sportivo alla Lazio, ai suoi medici e al suo presidente Claudio Lotito per l’ormai celeberrima vicenda tamponi. L’appuntamento è per le 11 di stamattina, ancora ...

