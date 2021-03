Gatto Grisù | il caso del micio cacciato per sbaglio da un treno a Pescara finisce in Parlamento | “Fare luce sull’accaduto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ildelper errore da unmentre i proprietari dormivano, sbarca incon una interrogazione a firma della deputata M5S Daniela Torto. “Ad allontanare ildal mezzo è stato proprio il capo. Mi auguro che prestoritorni dalla sua famiglia, ma allo stesso tempo ritengo che l’accaduto metta in evidenza ciò che doveva essere fatto e non è stato fatto”, spiega la parlamentare abruzzese in un video postato sulla sua pagina Facebook, annunciando la presentazione di una interrogazione “per” sulla scomparsa del felino. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Da allora vanno avanti le ricerche, di cui ...