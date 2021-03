Food & Sustainability: al via un corso sul cibo, al di là del gusto (Di venerdì 26 marzo 2021) Partira? il 28 aprile il primo corso online “Food & Sustainability” ideato e organizzato da EIIS - European Institute for Innovation and Sustainability, in collaborazione con The Alliance of Bioversity International and CIAT?, principale organizzazione internazionale per lo sviluppo della biodiversità in agricoltura. I sistemi alimentari dei diversi paesi saranno analizzati attraverso i tre pilastri principali: agricoltura sostenibile, sfide nutrizionali e sprechi alimentari, con l’obiettivo finale di trovare soluzioni concrete per affrontare i paradossi alimentari della nostra epoca. Il corso e? costituito da un totale di 16 moduli online e vede la partecipazione di oltre 30 docenti dai background variegati, in modo da riflettere la multidisciplinarietà della natura del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Partira? il 28 aprile il primoonline “” ideato e organizzato da EIIS - European Institute for Innovation and, in collaborazione con The Alliance of Bioversity International and CIAT?, principale organizzazione internazionale per lo sviluppo della biodiversità in agricoltura. I sistemi alimentari dei diversi paesi saranno analizzati attraverso i tre pilastri principali: agricoltura sostenibile, sfide nutrizionali e sprechi alimentari, con l’obiettivo finale di trovare soluzioni concrete per affrontare i paradossi alimentari della nostra epoca. Ile? costituito da un totale di 16 moduli online e vede la partecipazione di oltre 30 docenti dai background variegati, in modo da riflettere la multidisciplinarietà della natura del ...

