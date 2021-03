Eric Clapton: quella notte brava del ’68 (Di venerdì 26 marzo 2021) Eric Clapton trascorse una notte d’inferno quando lo arrestarono per una storia di droga. Era il marzo del 1968 e il chitarrista si trovava in tour negli Stati Uniti insieme ai Cream. Eric Clapton: cosa accade nel marzo del ’68? In quella notte del ’68 accadde che la polizia interruppe una jam session che stava avendo luogo nella casa della fidanzata di Stephen Stills. Gli agenti, allertati dai vicini, si erano recati sul posto per via del forte rumore generato dagli amplificatori dei chitarristi. Una volta sul posto, la polizia scoprì che una discreta quantità di droga presente in casa. Quel che accadde in seguito è intuibile: gli agenti arrestarono tutti i presenti. All’epoca Eric Clapton aveva appena 23 anni. In men che non si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021)trascorse unad’inferno quando lo arrestarono per una storia di droga. Era il marzo del 1968 e il chitarrista si trovava in tour negli Stati Uniti insieme ai Cream.: cosa accade nel marzo del ’68? Indel ’68 accadde che la polizia interruppe una jam session che stava avendo luogo nella casa della fidanzata di Stephen Stills. Gli agenti, allertati dai vicini, si erano recati sul posto per via del forte rumore generato dagli amplificatori dei chitarristi. Una volta sul posto, la polizia scoprì che una discreta quantità di droga presente in casa. Quel che accadde in seguito è intuibile: gli agenti arrestarono tutti i presenti. All’epocaaveva appena 23 anni. In men che non si ...

