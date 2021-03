Elezioni Roma 2021: “Cambiamo con Toti” presenterà una propria lista (Di venerdì 26 marzo 2021) “Cambiamo con Toti” ha emesso una nota in cui si apprende la volontà di presentare una propria lista per le Elezioni di Roma 2021. Già un mese fa il movimento guidato dal governatore ligure aveva organizzato punti di ascolto lungo le strade della Capitale. Lo scopo al tempo era quello di comprendere quali fossero le criticità della città in modo proprio da dare una mano al candidato del centrodestra. Ora però il movimento di Toti ha intenzione di presentare una propria lista. “Cambiamo con Toti” presenterà una lista per le Elezioni di Roma «L’esecutivo nazionale di ‘Cambiamo con ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021) “con” ha emesso una nota in cui si apprende la volontà di presentare unaper ledi. Già un mese fa il movimento guidato dal governatore ligure aveva organizzato punti di ascolto lungo le strade della Capitale. Lo scopo al tempo era quello di comprendere quali fossero le criticità della città in modo proprio da dare una mano al candidato del centrodestra. Ora però il movimento diha intenzione di presentare una. “conunaper ledi«L’esecutivo nazionale di ‘con ...

