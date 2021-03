De Ligt: «De Vrij o Blind? Stefan gioca in Serie A…» – VIDEO (Di venerdì 26 marzo 2021) De Ligt: «Con chi mi trovo meglio? Difensivamente è più forte lui». Il difensore dell’Olanda e della Juve in conferenza Matthijs de Ligt ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale olandese. «Se mi trovo meglio con De Vrij o Blind? Non è una cosa che mi riguarda francamente. Questo genere di decisioni spettano all’allenatore che sa cosa serve alla squadra. Daley è uno dei migliori difensori con con cui abbia giocato. Stefan gioca in Italia, è un giocatore più fisico e in fase difensiva è più forte di Daley. Penso che dipenda anche dagli avversari. In squadra c’è anche Nathan Ake e altri giocatori. Abbiamo tante opzioni, magari sarò io a restare fuori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) De: «Con chi mi trovo meglio? Difensivamente è più forte lui». Il difensore dell’Olanda e della Juve in conferenza Matthijs deha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale olandese. «Se mi trovo meglio con De? Non è una cosa che mi riguarda francamente. Questo genere di decisioni spettano all’allenatore che sa cosa serve alla squadra. Daley è uno dei migliori difensori con con cui abbiato.in Italia, è untore più fisico e in fase difensiva è più forte di Daley. Penso che dipenda anche dagli avversari. In squadra c’è anche Nathan Ake e altritori. Abbiamo tante opzioni, magari sarò io a restare fuori». Leggi su Calcionews24.com

