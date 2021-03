David di Donatello 2021 | le nomination | tra «Favolacce» e «Tolo Tolo»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 26 marzo 2021) Delle nomination della sessantaseiesima edizione dei David di Donatello che sarà trasmessa l’11 maggio su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti colpiscono due cose: il trionfo di due titoli, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti e Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, passati e premiati con successo alla Berlinale di un anno fa e il fatto che, dopo tanto tempo, due donne gareggino come miglior regista, titolo, finora, mai conquistato da una donna nella storia del premio. Loro sono Emma Dante e Susanna Nicchiarelli, candidate rispettivamente per Le sorelle Macaluso e Miss Marx, entrambi presentati in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.