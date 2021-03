Coldiretti per il sociale: intesa per semplificare le pratiche al cittadino (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Coldiretti di Benevento e il Centro Solidale “Bene Attivi” hanno siglato un protocollo d’intesa per offrire servizi di natura amministrativa e burocratica ai cittadini. L’intesa è stata firmata stamani presso il Centro di via Santa Maria degli Angeli. Per effetto del protocollo, i cittadini meno abbienti che hanno bisogno di svolgere pratiche di natura amministrativa e burocratica potranno avvalersi, a titolo gratuito, delle competenze maturate dai Centri Caf e dei patronati della Coldiretti. A rappresentare l’organizzazione degli imprenditori agricoli c’era stamani il Direttore Gerardo Dell’Orto, il quale ha colto l’occasione per fare il punto sull’incidenza della pandemia sulle produzione e sul commercio agricolo nel Sannio. Secondo Dell’Orto il Covid ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ladi Benevento e il Centro Solidale “Bene Attivi” hanno siglato un protocollo d’per offrire servizi di natura amministrativa e burocratica ai cittadini. L’è stata firmata stamani presso il Centro di via Santa Maria degli Angeli. Per effetto del protocollo, i cittadini meno abbienti che hanno bisogno di svolgeredi natura amministrativa e burocratica potranno avvalersi, a titolo gratuito, delle competenze maturate dai Centri Caf e dei patronati della. A rappresentare l’organizzazione degli imprenditori agricoli c’era stamani il Direttore Gerardo Dell’Orto, il quale ha colto l’occasione per fare il punto sull’incidenza della pandemia sulle produzione e sul commercio agricolo nel Sannio. Secondo Dell’Orto il Covid ha ...

