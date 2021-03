Bergamo, via ai controlli nei ristoranti che svolgono servizio mensa (Di venerdì 26 marzo 2021) Dalla prossima settimana scattano i controlli da parte della Polizia Locale di Bergamo a tutte quelle attività di ristorazione che svolgono servizio di mensa in città a beneficio di lavoratori di studi, imprese, ecc.: un’attività, questa, pensata non solo per contrastare eventuali irregolarità, ma soprattutto per tutelare tutti coloro che nel settore rispettano le regole, tra tanti sacrifici e difficoltà in questo periodo così delicato per il perdurare dell’emergenza sanitaria covid19 nel nostro Paese. Nella nostra città sono poco meno di 30 i ristoranti che si sono “convertiti” a mense aziendali, nelle scorse settimane. La norma Come si legge anche nel più recente DPCM, nelle zone arancioni e rosse “continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Dalla prossima settimana scattano ida parte della Polizia Locale dia tutte quelle attività di ristorazione chediin città a beneficio di lavoratori di studi, imprese, ecc.: un’attività, questa, pensata non solo per contrastare eventuali irregolarità, ma soprattutto per tutelare tutti coloro che nel settore rispettano le regole, tra tanti sacrifici e difficoltà in questo periodo così delicato per il perdurare dell’emergenza sanitaria covid19 nel nostro Paese. Nella nostra città sono poco meno di 30 iche si sono “convertiti” a mense aziendali, nelle scorse settimane. La norma Come si legge anche nel più recente DPCM, nelle zone arancioni e rosse “continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su ...

Advertising

ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Bergamo Il colonnello Nervi e il suo mese con il Covid: 'Contagiato da un telefonino, ma ora torno a correre' https://t.… - Miti_Vigliero : Bergamo Il colonnello Nervi e il suo mese con il Covid: 'Contagiato da un telefonino, ma ora torno a correre'… - palermomaniait : Solita discarica in via Perez e via Bergamo *SEGNALAZIONE* - - ComunediBergamo : ???? Questo pomeriggio Unità Mobili di quartiere della #PoliziaLocale nel quartiere di #Campagnola, all'intersezione… - AmoBergamo : #Bergamo Da sabato 27 marzo chiudono il Despar in via Furietti e quelli di Lovere e Chiuduno -