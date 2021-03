Barbara Palombelli confessione inaspettata | La giornalista svela il suo segreto (Di venerdì 26 marzo 2021) Durante ‘Stasera Italia’, Barbara Palombelli ha rivelato un retroscena inaspettato in diretta televisiva. Ecco di cosa si tratta. Nata nel 1953, la Palombelli è una giornalista seguitissima dai telespettatori del piccolo schermo. Numerosi sono stati infatti i suoi progetti televisivi e, tra questi, non possiamo senz’altro non ricordare ‘Forum‘. Barbara è inoltre nota anche per essere la moglie del politico Francesco Rutelli. Ma sapete cos’ha rivelato recentemente in tv? Barbara Palombelli rivela aneddoti a ‘Stasera Italia’: “La magia delle luci…” Durante la messa in onda della sua trasmissione ‘Stasera Italia‘, trasmessa il 24 marzo 2021 su Rete 4, si è parlato di ritocchi estetici aumentati a causa del Covid. Gli esperti presenti in studio hanno ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Durante ‘Stasera Italia’,ha rivelato un retroscena inaspettato in diretta televisiva. Ecco di cosa si tratta. Nata nel 1953, laè unaseguitissima dai telespettatori del piccolo schermo. Numerosi sono stati infatti i suoi progetti televisivi e, tra questi, non possiamo senz’altro non ricordare ‘Forum‘.è inoltre nota anche per essere la moglie del politico Francesco Rutelli. Ma sapete cos’ha rivelato recentemente in tv?rivela aneddoti a ‘Stasera Italia’: “La magia delle luci…” Durante la messa in onda della sua trasmissione ‘Stasera Italia‘, trasmessa il 24 marzo 2021 su Rete 4, si è parlato di ritocchi estetici aumentati a causa del Covid. Gli esperti presenti in studio hanno ...

Advertising

matteosalvinimi : Tra poco, alle 21.30 sarò in diretta su Rete 4 a #StaseraItalia ospite di Barbara Palombelli, vi aspetto.… - flowersiall : ma barbara palombelli ha l’esatta mentalità dei boomer. gli idioti irresponsabili che accusi li hanno cresciti quelli della tua generazione - batmar : RT @Gianmar26145917: Il Professor #DeMasi vaccinato #Pfizer è positivo al #COVID con una variante sconosciuta. Barbara #Palombelli: 'Il #va… - Mirith_ : Siccome la maggior parte delle donne passa la giornata in onda su qualche Tv, un bel consiglio per sembrare più… - NazzarenoMi : RT @Gianmar26145917: Il Professor #DeMasi vaccinato #Pfizer è positivo al #COVID con una variante sconosciuta. Barbara #Palombelli: 'Il #va… -