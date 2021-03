Agente Bakayoko: “Il suo futuro non è legato a quello del tecnico. A Napoli è felice” (Di venerdì 26 marzo 2021) Abdoulaye Bakayoko, fratello-Agente di Tiémoué Bakayoko, è intervenuto a Radio Marte alla trasmissione “Si gonfia la rete” per parlare del futuro del suo assistito: “Lui è concentrato sul finale di stagione. L’obiettivo ovviamente è la Champions League, sta ricaricando le pile per queste restanti partite. Credo che il periodo difficile e l’abbassamento di forma sia stato comune a tutta la squadra. Lui arrivava in prestito e c’erano grandi aspettative su di lui e quindi è finito maggiormente nel mirino della critica”. Se il suo futuro sia legato a quello di Gattuso: “Il suo destino non è legato a quello del tecnico. C’è un rapporto forte con l’allenatore ma quando ci saranno discussioni con il club per restare a ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Abdoulaye, fratello-di Tiémoué, è intervenuto a Radio Marte alla trasmissione “Si gonfia la rete” per parlare deldel suo assistito: “Lui è concentrato sul finale di stagione. L’obiettivo ovviamente è la Champions League, sta ricaricando le pile per queste restanti partite. Credo che il periodo difficile e l’abbassamento di forma sia stato comune a tutta la squadra. Lui arrivava in prestito e c’erano grandi aspettative su di lui e quindi è finito maggiormente nel mirino della critica”. Se il suosiadi Gattuso: “Il suo destino non èdel. C’è un rapporto forte con l’allenatore ma quando ci saranno discussioni con il club per restare a ...

