Von Der Leyen: “Assicureremo ai cittadini europei la giusta quota di vaccini” (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Il Consiglio Ue “garantirà che gli europei abbiamo la loro giusta quota di vaccini”: lo ha annunciato Ursula von der Leyen, il vista dell’incontro di oggi e domani tra i capi di Stato e di governo dei Paesi membri. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Il Consiglio Ue “garantirà che gli europei abbiamo la loro giusta quota di vaccini”: lo ha annunciato Ursula von der Leyen, il vista dell’incontro di oggi e domani tra i capi di Stato e di governo dei Paesi membri.

Advertising

borghi_claudio : @dilul68 @Gabriel23322863 È la prima domanda che hanno fatto alla von der leyen - repubblica : Draghi scommette su Biden. E a Von der Leyen chiede: “Contratti con Big Pharma” - Adnkronos : #Vaccini #Covid, Von der Leyen: 'In arrivo 360 milioni dosi in Ue' - peppe844 : @vonderleyen #VaccinoAntiCovid CI DEVO CREDERE? Io voglio vaccinarmi... Vaccini, von der Leyen al Consiglio Ue: “Ne… - AvinoLoredana : RT @GiancarloDeRisi: Boomerang sulla Von der Leyen: 'AstraZeneca nasconde i vaccini'. Ma è falso: sono per l'Europa -