Vincenzo, il neonato ricoverato per ustioni respira e beve latte. Prognosi resta riservata (Di giovedì 25 marzo 2021) Vincenzo, il neonato ricoverato per ustioni respira e beve latte. resta riservata la Prognosi di Vincenzo, il bimbo di soli 13 giorni che lotta per la sua vita al Santobono di Napoli. Oggi qualche lieve miglioramento ma dovrà subire nuovi interventi non prima di 3 settimane. Intanto però oggi, fanno sapere i medici, ha aperto gli occhi e ha bevuto un po’ di latte. Vincenzo riesce a muoversi. Apre gli occhi, respira un po’ da solo e beve piccole quantità di latte. La Prognosi resta riservata, ma al 13esimo giorni di vita anche Vincenzo, forse, ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 25 marzo 2021), ilperladi, il bimbo di soli 13 giorni che lotta per la sua vita al Santobono di Napoli. Oggi qualche lieve miglioramento ma dovrà subire nuovi interventi non prima di 3 settimane. Intanto però oggi, fanno sapere i medici, ha aperto gli occhi e ha bevuto un po’ diriesce a muoversi. Apre gli occhi,un po’ da solo epiccole quantità di. La, ma al 13esimo giorni di vita anche, forse, ...

Advertising

occhio_notizie : Alessandra Terracciano, 36 anni, madre del piccolo Vincenzo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere - occhio_notizie : Vincenzo, il neonato ricoverato per ustioni respira e beve latte: prognosi resta riservata - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Primo intervento per #Vincenzo al #Santobono riuscito?? - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Primo intervento per #Vincenzo al #Santobono riuscito?? - melania_ccc : RT @Informa_Press: Primo intervento per #Vincenzo al #Santobono riuscito?? -