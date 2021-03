Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021)25 MARZOORE 7:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONESUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA ETERAMO PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA SUD E POMEZIA DIREZIONE EUR MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMTIA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE DIREZIONE APPIA INFINE PERCORRENDO VIA FLACCA A SPERLONGA TRAFFICO RALLENTATO AL KM 19+300 NEI DUE SENSI DI MARCIA CONTINUANO AD ESSERE ATTIVE LE RESTRIZIONI PREVISTE PER LA ZONA ...