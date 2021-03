Vaccini Lombardia | il direttore generale di Aria | “Gli errori possono capitare”

(Di giovedì 25 marzo 2021) “Con questa grande complessità l’errore zero è impossibile. Qualche errore su 1,3 milioni di eventi. Non dico che si potevano evitare, ma dobbiamo tener conto del livello di complessità della prima campagna vaccinale della storia di queste dimensioni”. Lo ha detto ile amministratore unico diSpa, Lorenzo Gubian, nel corso di un’audizione alla Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della, sui sistemi informativi per la campagna vaccinale anti Covid-19. “Volevamo evitare un click Day e abbiamo optato per una procedura a inviti. Non era noto il numero dei centri vaccinali attivi e quindi raccogliere e configurare le agende di un sistema così complesso ha portato anche admateriali. Il cda di ...

Vaccino Covid, inviate task force in Molise e Basilicata, cda di Aria si dimette in blocco 'Si ...... ha disposto l'invio di alcuni team, composti da un medico e due infermieri, per ia ... la società sotto accusa per i disagi che si sono verificati innella campagna vaccinale, come ...Cambia ancora la mappa dei colori delle regioni. Al Lazio sarà probabilmente assegnata la zona arancione, stessa classificazione per la Toscana, mentre la Lombardia quasi ...Dimissioni in blocco per il Consiglio d'Amministrazione di Aria Spa, società finita sotto la lente di ingrandimento per i disagi che si sono verificati in Lombardia nel corso della campagna vaccinale, ...