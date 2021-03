Traffico Roma del 25-03-2021 ore 18:30 (Di giovedì 25 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all’ascolto sulla Pontina andando verso Pomezia possibili disagi all’altezza di Castel Romano in precedenza un incidente al momento incidenti li abbiamo in via di Tor Bella Monaca vicino al viale Cambellotti sulla via Appia tra il raccordo in via delle Capannelle e poi in via di Casal Bianco vicino a Porta di Roma in via De Santis in corso le operazioni di pulizia della strada dopo un incidente possibili chiusure per il Traffico lavori sul viadotto di Corso Francia in direzione della Flaminia non si escludono rallentamenti al viadotto con lavori in corso quello della Magliana lo ricordiamo chiuso verso l’Eur e domani lo sciopero del trasporto pubblico orari dello sciopero 8:30 17 e dalle 20 in poi per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto sulla Pontina andando verso Pomezia possibili disagi all’altezza di Castelno in precedenza un incidente al momento incidenti li abbiamo in via di Tor Bella Monaca vicino al viale Cambellotti sulla via Appia tra il raccordo in via delle Capannelle e poi in via di Casal Bianco vicino a Porta diin via De Santis in corso le operazioni di pulizia della strada dopo un incidente possibili chiusure per illavori sul viadotto di Corso Francia in direzione della Flaminia non si escludono rallentamenti al viadotto con lavori in corso quello della Magliana lo ricordiamo chiuso verso l’Eur e domani lo sciopero del trasporto pubblico orari dello sciopero 8:30 17 e dalle 20 in poi per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via Giuseppe de Santis ?? ?? traffico rallentato altezza Largo Luchino Visconti >< ??Possibili… - IVANCONF : RT @virginiaraggi: In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più veloce… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-03-2021 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -