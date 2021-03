Tortine tiramisù | la dolcezza è servita in deliziose monoporzioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lesono un dessert davvero strepitoso, pronte in pochi minuti, perfette per dopo una cena in famiglia, ma non solo,per una merenda con le amiche di sempre. Facilissime da realizzare, a base di soli ingredienti sani e genuini, si tratta di quadrotti di pasta biscotto, arricchiti con una strepitosa crema fredda al caffè. Proprio per questo, sono fantastiche anche a colazione per una carica di energia che possa farvi affrontare la giornata nel modo migliore. Curiose di scoprire questa ricetta davvero deliziosa? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per queste, procuratevi: per la base: uova, 2 farina di tipo 00, 70 g cacao amaro in polvere, 1 cucchiaio zucchero semolato, 60 g per la crema: zucchero ...