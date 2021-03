Tira proprio una brutta Aria in Lombardia. Un documento rivela che la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini scelta dalla giunta Fontana era inadeguata (Di giovedì 25 marzo 2021) Tira proprio una brutta… Aria in Lombardia. Il governatore leghista, Attilio Fontana, ha scaricato tutte le colpe dei disservizi della campagna vaccinale anti Covid proprio alla società che gestisce la piattaforma per le prenotazioni degli Over 80. Risultato: dimissioni dell’intero Cda di Aria. Ma i malfunzionamenti del servizio non possono non essere imputati alle decisioni di Fontana, della sua vice, Letizia Moratti, e del super consulente per il piano vaccinale, Guido Bertolaso. La prova sta in una relazione che lo stesso Cda di Aria avrebbe dovuto discutere ieri, se la seduta non fosse stata annullata all’ultimo minuto. I contenuti del documento parlano chiaro. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 marzo 2021)unain. Il governatore leghista, Attilio, ha scaricato tutte le colpe dei disservizi della campagna vaccinale anti Covidalla società che gestisce laper ledegli Over 80. Risultato: dimissioni dell’intero Cda di. Ma i malfunzionamenti del servizio non possono non essere imputati alle decisioni di, della sua vice, Letizia Moratti, e del super consulente per il piano vaccinale, Guido Bertolaso. La prova sta in una relazione che lo stesso Cda diavrebbe dovuto discutere ieri, se la seduta non fosse stata annullata all’ultimo minuto. I contenuti delparlano chiaro. ...

Advertising

abbondio_silvio : RT @LaNotiziaTweet: Tira proprio una brutta #Aria in #Lombardia. Un documento rivela che la piattaforma per le prenotazioni dei #vaccini sc… - gstelluti : RT @LaNotiziaTweet: Tira proprio una brutta #Aria in #Lombardia. Un documento rivela che la piattaforma per le prenotazioni dei #vaccini sc… - Vincenz60682500 : RT @LaNotiziaTweet: Tira proprio una brutta #Aria in #Lombardia. Un documento rivela che la piattaforma per le prenotazioni dei #vaccini sc… - bruttocoso : RT @LaNotiziaTweet: Tira proprio una brutta #Aria in #Lombardia. Un documento rivela che la piattaforma per le prenotazioni dei #vaccini sc… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Tira proprio una brutta #Aria in #Lombardia. Un documento rivela che la piattaforma per le prenotazioni dei #vaccini sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tira proprio Scuola dopo Pasqua e test salivari, l'analisi di Pregliasco Non manca, però, chi sottolinea come la seconda ondata sia arrivata proprio nel momento in cui sono ...fare un discorso più ampio nel corso della sua partecipazione alla trasmissione L'aria che tira di ...

Covid: Bonetti, 'scuola è priorità, tamponi e vaccini strumenti da mettere in campo' Lo ha detto la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a L'Aria che tira. "... Tracciamento, la parte dei tamponi, più la vaccinazione mi sembra siano proprio gli strumenti da ...

Tira proprio una brutta Aria in Lombardia. Fontana sapeva LA NOTIZIA FIFA History: l'evoluzione di Kylian Mbappé su Ultimate Team FIFA Ultimate Team è una modalità del famoso videogioco tanto semplice quanto geniale, che prende spunto dai più nostalgici album di figurine e li evolve in un vero e proprio gioco, dove scegliere tat ...

Turate, gli animalisti contro l’area di tiro con l’arco con le sagome degli animali Nel Parco dei Veterani di Turate ingresso vietato ai cani e sagome degli animali usate per il tiro con l'arco: arrivano gli animalisti ...

Non manca, però, chi sottolinea come la seconda ondata sia arrivatanel momento in cui sono ...fare un discorso più ampio nel corso della sua partecipazione alla trasmissione L'aria chedi ...Lo ha detto la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a L'Aria che. "... Tracciamento, la parte dei tamponi, più la vaccinazione mi sembra sianogli strumenti da ...FIFA Ultimate Team è una modalità del famoso videogioco tanto semplice quanto geniale, che prende spunto dai più nostalgici album di figurine e li evolve in un vero e proprio gioco, dove scegliere tat ...Nel Parco dei Veterani di Turate ingresso vietato ai cani e sagome degli animali usate per il tiro con l'arco: arrivano gli animalisti ...