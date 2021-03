The Last of Us Parte II: un fan scopre comportamenti particolari e diversi dei Serafiti (Di giovedì 25 marzo 2021) Un fan di The Last of Us Parte II che ha prestato particolare attenzione al gioco, ha condiviso un piccolo dettaglio trovato al suo interno che forse riesce a fornire un po' più di contesto per quanto riguarda la storia di Abby. Condiviso originariamente nel subreddit del gioco, un fan ha descritto in dettaglio una piccola modifica ai sottotitoli che aveva notato mentre guardava il suo amico giocare a The Last of Us Parte II per la prima volta. Mentre si gioca nei panni di Ellie, coloro che giocano con i sottotitoli, noteranno che quando Ellie incontra un gruppo di Serafiti, i sottotitoli mostreranno "**strange whistle**" o "**high pitched whistle**". Diverso è quando si gioca nei panni di Abby, con i sottotitoli faranno invece riferimento a tipi più specifici di fischio, ad esempio "**calling ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Un fan di Theof UsII che ha prestato particolare attenzione al gioco, ha condiviso un piccolo dettaglio trovato al suo interno che forse riesce a fornire un po' più di contesto per quanto riguarda la storia di Abby. Condiviso originariamente nel subreddit del gioco, un fan ha descritto in dettaglio una piccola modifica ai sottotitoli che aveva notato mentre guardava il suo amico giocare a Theof UsII per la prima volta. Mentre si gioca nei panni di Ellie, coloro che giocano con i sottotitoli, noteranno che quando Ellie incontra un gruppo di, i sottotitoli mostreranno "**strange whistle**" o "**high pitched whistle**". Diverso è quando si gioca nei panni di Abby, con i sottotitoli faranno invece riferimento a tipi più specifici di fischio, ad esempio "**calling ...

