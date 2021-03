Savior, l'action platform torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay (Di venerdì 26 marzo 2021) Starsoft Entertainment ha condiviso uno sguardo approfondito al suo platform d'azione Savior durante il Future Games Show, mostrando combattimento e storia in un bellissimo mondo fantasy bidimensionale diviso tra Prescelti e Caduti. Arcadia, dove è ambientato Savior, è divisa tra gli adoratori di una divinità millenaria e coloro che osano fare domande. I dubbiosi vengono banditi nelle profondità. Ma ora, per qualche ragione, le cose sono cambiate: i Prescelti e i Caduti sono stati divisi per troppo tempo e sta a voi riunirli. La narrazione sembra interessante, ma il movimento e il combattimento sono la vera chiave. I personaggi possono colpire, parare e schivare, e mentre sarete in grado di farvi strada attraverso le prime fasi, man mano che continuerete dovrete imparare schemi per affrontare efficacemente i nemici. Anche il movimento ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Starsoft Entertainment ha condiviso uno sguardo approfondito al suod'azionedurante il Future Games Show, mostrando combattimento e storia in un bellissimo mondo fantasy bidimensionale diviso tra Prescelti e Caduti. Arcadia, dove è ambientato, è divisa tra gli adoratori di una divinità millenaria e coloro che osano fare domande. I dubbiosi vengono banditi nelle profondità. Ma ora, per qualche ragione, le cose sono cambiate: i Prescelti e i Caduti sono stati divisi per troppo tempo e sta a voi riunirli. La narrazione sembra interessante, ma il movimento e il combattimento sono la vera chiave. I personaggi possono colpire, parare e schivare, e mentre sarete in grado di farvi strada attraverso le prime fasi, man mano che continuerete dovrete imparare schemi per affrontare efficacemente i nemici. Anche il movimento ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #FutureGamesShow l'action platform #Savior si mostra in un nuovo video gameplay. - Eurogamer_it : #FutureGamesShow l'action platform #Savior si mostra in un nuovo video gameplay. - lucas_santtos : Marquei como visto The Stand - 1x2 - Pocket Savior -

Ultime Notizie dalla rete : Savior action Future Games Show: ecco i giochi mostrati (in aggiornamento) Gamesvillage Savior, l'action platform torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay Starsoft Entertainment ha condiviso uno sguardo approfondito al suo platform d'azione Savior durante il Future Games Show, mostrando combattimento e storia in un bellissimo mondo fantasy ...

Starsoft Entertainment ha condiviso uno sguardo approfondito al suo platform d'azione Savior durante il Future Games Show, mostrando combattimento e storia in un bellissimo mondo fantasy ...