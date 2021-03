Samantha de Grenet cambia look , capelli diversi: “Sembri una ragazzina” (Di giovedì 25 marzo 2021) Entrata a reality già iniziato Samantha de Grenet è riuscita a conquistarsi un posto al sole nella casa del GFVIP facendosi amare dagli inquilini già presenti e ottenendo un affetto del pubblico davvero inaspettato. Persona diretta, Samantha non ha mai nascosto le sue debolezze e nonostante le tante critiche ricevute soprattutto d’Antonella Elia che l’ha presa di mira sin dal suo debutto, ha saputo andare avanti senza avere dei particolari cedimenti che potessero mettere in crisi la sua partecipazione al reality. Samantha-De-Grenet-solonotizie24Samantha de Grenet il cambio look incanta i fans Samantha de Grenet è arrivata in finale con l’applauso anche d’Alfonso Signorini che ha saputo riconoscere il lei una donna ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Entrata a reality già iniziatodeè riuscita a conquistarsi un posto al sole nella casa del GFVIP facendosi amare dagli inquilini già presenti e ottenendo un affetto del pubblico davvero inaspettato. Persona diretta,non ha mai nascosto le sue debolezze e nonostante le tante critiche ricevute soprattutto d’Antonella Elia che l’ha presa di mira sin dal suo debutto, ha saputo andare avanti senza avere dei particolari cedimenti che potessero mettere in crisi la sua partecipazione al reality.-De--solonotizie24deil cambioincanta i fansdeè arrivata in finale con l’applauso anche d’Alfonso Signorini che ha saputo riconoscere il lei una donna ...

