Quantum Error ed i suoi indicibili orrori si mostrano in un nuovo video gameplay

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 26 marzo 2021) Durante il Future Games Show TeamKill Media ha mostrato undella durata di circa 4 minuti di. Sebbene sia descritto come un FPS,può effettivamente essere giocato sia in prima che in terza persona. Come si può vedere nelin calce a questo articolo, il giocatore si troverà in un mondo brutale e pieno di, dove è costretto ad abbattere creature aliene con armi come fucili a ioni, cannoni e altre armi futuristiche. La telecamera si ingrandisce anche in una prospettiva in terza persona mentre piloterete un veicolo sulla superficie del mondo desolato, il che conferisce a questolook alcune vibrazioni alla Mass Effect ma del genere horror. Una volta che il nostro personaggio principale esce da questo ...