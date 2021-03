Pellegrini | “Oggi è andata bene Europeo? Possiamo ambire a vincerlo”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il centrocampista dell’Italia e della Roma, Lorenzo, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro l’Irlanda del Nord: “Noi ci mettiamo tutti a disposizione dell’Italia. C’è sempre il massimo dell’impegno e dell’attenzione per vincere le partite.”. Nel secondo tempo cosa è cambiato?“Diciamo che inizialmente la mia posizione era di stare più fra le linee. Poi loro sono stati anche bravi nello schermare questo tipo di situazione e ho cercato più lo spazio sull’esterno. Nel secondo tempo ci hanno un po’ preso le misure”. L’Italia è pronta per arrivare in fondo all’?“Penso che questa squadra lo abbia dimostrata che sia matura. Che c’è un grande lavoro e un gruppo di ragazzi che ci crede. Gli Europei sono partite a sé ma la squadra ha già dimostrato ...

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini Oggi

e Locatelli? Hanno fatto un'ottima partita'. Il commissario tecnico ha dedicato un ... Il tifo è la parte passionale del calcio chemanca di più. Speriamo che all'Europeo possa esserci ...... trasferta insidiosa in Bulgaria per la truppa azzurra, contro una formazione cheha perso ... 18'st Fuorie dentro Barella per Mancini. Primo cambio azzurro. 17'st Poco precisa la ...Lorenzo Pellegrini, centrocampista dell’Italia ... C’è sempre il massimo dell’impegno e dell’attenzione per vincere le partite. Oggi è andata bene. Diciamo che inizialmente la mia posizione era di ...Nel primo tempo avevamo giocato tanto con Lorenzo Pellegrini che si allargava e loro nel secondo tempo ci hanno coperto la giocata su di lui mettendoci in difficoltà. Dobbiamo cercare di evitare le ...