Paola Di Benedetto scatena il web: in intimo fa impazzire i follower di IG (Di giovedì 25 marzo 2021) Paola Di Benedetto ha postato una foto per un noto marchio di intimo: follower senza parole di fronte alla sua bellezza e sensualità La modella e showgirl Paola di BenedettoEx modella e personaggio televisivo molto apprezzato, nel corso dell’ultimo anno è cresciuta tantissimo sia in popolarità che in campo lavorativo. La compagna del cantante Federico Rossi è stata la rivelazione assoluta della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la prima che ha visto la conduzione di Alfonso Signorini. Il suo successo è arrivato quasi inaspettato, con un inizio che non la vedeva tra le protagoniste del programma. Poi con il trascorrere delle settimane la sua affermazione è stata netta. Con il pubblico che ha potuto apprezzare sia le sue doti fisiche che quelle caratteriali che hanno conquistato i ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021)Diha postato una foto per un noto marchio disenza parole di fronte alla sua bellezza e sensualità La modella e showgirldiEx modella e personaggio televisivo molto apprezzato, nel corso dell’ultimo anno è cresciuta tantissimo sia in popolarità che in campo lavorativo. La compagna del cantante Federico Rossi è stata la rivelazione assoluta della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la prima che ha visto la conduzione di Alfonso Signorini. Il suo successo è arrivato quasi inaspettato, con un inizio che non la vedeva tra le protagoniste del programma. Poi con il trascorrere delle settimane la sua affermazione è stata netta. Con il pubblico che ha potuto apprezzare sia le sue doti fisiche che quelle caratteriali che hanno conquistato i ...

shavitjager : Paola Di Benedetto tanto bella quanto Sottovalutata anche oggi qui per pretendere giustizia - ToniaR32 : Ma se Aurora Ramazzotti, Sara Daniele e Paola Di Benedetto si fanno problemi per aver pagato tanto un pranzo di pes… - interistadoc_ : RT @Saweetieicyx: Paola di Benedetto said oggi vi faccio morire - Saweetieicyx : Paola di Benedetto said oggi vi faccio morire - RossellaGatto2 : @giusy91455793 @LeggeThe Ama era Paola di Benedetto ?? povera ragazza ?? -