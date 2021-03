Ostia, l’albero dell’orrore nella pineta ricoperto di siringhe: “Lì ci giocano i bambini” (Di giovedì 25 marzo 2021) Ad Ostia, nella pineta delle Acque Rosse, c’è un albero dell’orrore. Cos’è un albero dell’orrore? Vi starete domandando. E’ un albero infilzato di siringhe, lasciate lì dopo essere usate dai tossico dipendenti. L’orrore continua, dal momento che in quella pineta i bambini spesso vanno a giocarci. C’è un problema di sicurezza: l’utente che ha pubblicato la fotografia delle siringhe, spiega a chi non conosce il territorio che la pineta si trova vicinissimo alla scuola media Parini di via delle Azzorre. Una pineta nei pressi di una scuola: la probabilità che i ragazzi, dopo il suono della campanella, vadano lì a giocare diventa molto alta. Leggi anche: Campo rom di Castel Romano in corso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Addelle Acque Rosse, c’è un albero. Cos’è un albero? Vi starete domandando. E’ un albero infilzato di, lasciate lì dopo essere usate dai tossico dipendenti. L’orrore continua, dal momento che in quellaspesso vanno a giocarci. C’è un problema di sicurezza: l’utente che ha pubblicato la fotografia delle, spiega a chi non conosce il territorio che lasi trova vicinissimo alla scuola media Parini di via delle Azzorre. Unanei pressi di una scuola: la probabilità che i ragazzi, dopo il suono della campa, vadano lì a giocare diventa molto alta. Leggi anche: Campo rom di Castel Romano in corso ...

