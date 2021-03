Operation | Tango | l' avventura co-op tra agenti e hacker ha una data di uscita

(Di venerdì 26 marzo 2021) Diavevamo già parlato qualche giorno fa: ebbene questa volta durante il Future Games Show è stata annunciata ladidel gioco.è un particolare titolo co-op asimmetrico in cui voi ed il vostro partner vestirete i panni dell'agente Angel o l'Alistair, collaborando per risolvere puzzle complessi e salvare il mondo. La modalità cooperativa asimmetrica vi consente di giocare all'interno dello stesso mondo, ma da prospettive completamente diverse. Indipendentemente dal vostro ruolo, conpotete scoprire tutta la bellezza che questo futuro non troppo lontano ha da offrire. Per completare il gioco potete affidarvi esclusivamente alla comunicazione verbale per trasmettere al ...

CHICORY: A COLORFUL TALE NOUR: PLAY WITH YOUR FLOOD WHERE THE HEART LEADS PUZZLING PLACES HEAVENLY BODIES DISCO ELYSIUM: THE FINAL CUT