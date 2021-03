Moda, serie tv, streetwear e non solo. La digital art di Benedetta Maione (Di giovedì 25 marzo 2021) Trent’anni e una visione creativa e digitale della realtà che viviamo da un anno a questa parte: Benedetta Maione è una graphic designer e content creator. Su Instagram i suoi collage digitali in cui mischia sapientemente Napoli, la Moda e i cartoni animati sono seguiti da ventiquattromila persone. Le abbiamo chiesto come si conciliano necessità di comunicare e creatività. Come hai cominciato a condividere i tuoi contenuti?Sono sempre stata gelosa dei miei lavori. Non amavo condividerli. Durante il primo lockdown dell’anno scorso mi sono sentita come tutti davvero sola, anche se in compagnia. Lontana dalle mie abitudini, lontana dalla solita vita. Il mio rifugio in quel periodo è stato il mio lavoro. E proprio allora ho deciso di condividere ogni giorno il mio stato d’animo, che non ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 marzo 2021) Trent’anni e una visione creativa ee della realtà che viviamo da un anno a questa parte:è una graphic designer e content creator. Su Instagram i suoi collagei in cui mischia sapientemente Napoli, lae i cartoni animati sono seguiti da ventiquattromila persone. Le abbiamo chiesto come si conciliano necessità di comunicare e creatività. Come hai cominciato a condividere i tuoi contenuti?Sono sempre stata gelosa dei miei lavori. Non amavo condividerli. Durante il primo lockdown dell’anno scorso mi sono sentita come tutti davvero sola, anche se in compagnia. Lontana dalle mie abitudini, lontana dalla solita vita. Il mio rifugio in quel periodo è stato il mio lavoro. E proprio allora ho deciso di condividere ogni giorno il mio stato d’animo, che non ...

