Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sul FTSE MIB, buoni rialzi per Hera in seguito ai positivi conti 2020 e per TIM, dopo che Giancarlo Giorgetti ha sottolineato la necessità di superare rapidamente lo stallo sul progetto della rete unica. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,181. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,65%), che ha toccato 60,17 dollari per barile. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,59%. Tra gli indici di Eurolandia ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza diche si posiziona sulla linea di. Sul FTSE MIB, buoni rialzi per Hera in seguito ai positivi conti 2020 e per TIM, dopo che Giancarlo Giorgetti ha sottolineato la necessità di superare rapidamente lo stallo sul progetto della rete unica. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,181. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,65%), che ha toccato 60,17 dollari per barile. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,59%. Tra gli indici di Eurolandia ...

