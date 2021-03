Lotito torna a parlare del rinnovo di Simone Inzaghi (Di giovedì 25 marzo 2021) Il presidente della Lazio Claudio . Il tecnico biancoceleste con contratto in scadenza a giugno 2022, non ha ancora firmato. I tifosi e tutto il mondo laziale si interroga sulla questione che è sospesa ormai da un po’ di mesi. Lotito nelle ultime dichiarazioni rilasciate, ha risposto al padre dell’allenatore che nei giorni scorsi, si era pronunciato sull’offerta del Napoli. Gattuso è il primo nome nella lista di Lotito Lotito torna a parlare del rinnovo di Inzaghi, quali le sue parole? Il rinnovo di contratto di mister Inzaghi è una questione che a Formello sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Perchè l’allenatore non ha ancora firmato il documento che gli permetterà di continuare la sua avventura con la Lazio? Nessuna ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Il presidente della Lazio Claudio . Il tecnico biancoceleste con contratto in scadenza a giugno 2022, non ha ancora firmato. I tifosi e tutto il mondo laziale si interroga sulla questione che è sospesa ormai da un po’ di mesi.nelle ultime dichiarazioni rilasciate, ha risposto al padre dell’allenatore che nei giorni scorsi, si era pronunciato sull’offerta del Napoli. Gattuso è il primo nome nella lista dideldi, quali le sue parole? Ildi contratto di misterè una questione che a Formello sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Perchè l’allenatore non ha ancora firmato il documento che gli permetterà di continuare la sua avventura con la Lazio? Nessuna ...

Advertising

MauroVari : @1979_adriano @Alex_Piace @FMonderna Adri,scusa,nn ho capito,ma se Inzaghi&staff accettano cifra proposta e firmano… - infoitsport : TOP NEWS Ore 13 - Ufficiale, Iachini torna a Firenze. Lotito su Inzaghi: 'No comment' - infoitsport : Repubblica: 'Lazio, il rinnovo di Inzaghi torna in discussione. La gestione della rosa irrita Lotito' - MomentiCalcio : Lazio, Lotito insoddisfatto dalla stagione biacoceleste: ora anche il rinnovo di Inzaghi torna in bilico - TuttoMercatoWeb : E adesso? Gestione della rosa e tensioni con Lotito: il futuro di Inzaghi alla Lazio torna in bilico -