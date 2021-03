Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi umilia Awed: “Lo zerbino di Vera Gemma” (VIDEO) (Di giovedì 25 marzo 2021) Tommaso Zerbi definisce Awed uno zerbino Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 e anche stavolta tra Ilary Blasi e Tommaso Zorzi sono volate numerose gaffe. Ma ad un certo punto si la conduttrice che il rampollo meneghino hanno rischiato di far sapere a tutti i naufraghi presenti in Palapa della presenza di un’altra spiaggia dove sono presenti Fariba ed Umberto. A parte questo, il 25enne durante la terza puntata è tornato con la sua consueta rubrica, Il Punto Z, in cui commenta le performance e i modi di fare dei concorrenti utilizzando parole che iniziano per la lettera Z. Questa settimana a finire nel mirino del vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato Awed che ha definito zerbino. ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 marzo 2021)Zerbi definisceunoLunedì sera su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento de L’dei15 e anche stavolta tra Ilary Blasi esono volate numerose gaffe. Ma ad un certo punto si la conduttrice che il rampollo meneghino hanno rischiato di far sapere a tutti i naufraghi presenti in Palapa della presenza di un’altra spiaggia dove sono presenti Fariba ed Umberto. A parte questo, il 25enne durante la terza puntata è tornato con la sua consueta rubrica, Il Punto Z, in cui commenta le performance e i modi di fare dei concorrenti utilizzando parole che iniziano per la lettera Z. Questa settimana a finire nel mirino del vincitore del Grande Fratello Vip 5 è statoche ha definito. ...

