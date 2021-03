‘Isola dei Famosi’: svelata la vera identità di Akash Kumar (Di giovedì 25 marzo 2021) ‘Isola dei Famosi’: dopo tanti giorni e tanti misteri è stata finalmente svelata la vera identità di Akash Kumar. La vera identità di Akash Kumar (Mediaset Play)L’ormai ex naufrago dell‘Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar ha fatto molto parlare di sè negli ultimi giorni: a quanto pare ha usato più volte in passato diversi nomi falsi e in molti si sono chiesti quale sia la sua vera identità. L’Isola dei Famosi, condotta quest’anno da una sempre splendida Ilary Blasi, torna questa sera su Canale 5 in prima serata, con il secondo appuntamento della settimana. Nel corso degli ultimi giorni il modello ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 25 marzo 2021)dei: dopo tanti giorni e tanti misteri è stata finalmenteladi. Ladi(Mediaset Play)L’ormai ex naufrago delldei Famosi 2021ha fatto molto parlare di sè negli ultimi giorni: a quanto pare ha usato più volte in passato diversi nomi falsi e in molti si sono chiesti quale sia la sua. L’Isola dei Famosi, condotta quest’anno da una sempre splendida Ilary Blasi, torna questa sera su Canale 5 in prima serata, con il secondo appuntamento della settimana. Nel corso degli ultimi giorni il modello ...

