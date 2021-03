Inps: disponibile online la certificazione unica 2021 per i redditi 2020 . (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Inps, sostituto d’imposta per i pensionati, ha pubblicato sul suo sito la certificazione unica (CU)2021. Il documento è preliminare alla successiva dichiarazione dei redditi da presentare nei prossimi mesi all’Agenzia dell’Entrate. L’Istituto di Previdenza ha precisato che la certificazione CU 2021 si può scaricare online con l’accesso al portale inserendo le credenziali codice fiscale e Pin del pensionato. Metodi alternativi per scaricare la certificazione unicaL’Inps ha suggerito altri metodi con l’emanazione della Circolare n. 44 del 15 marzo 2021: -utilizzo di SPID (Sistema di identità personale), CIE (Carta di identità elettronica) e CNS (Carta nazionale dei ... Leggi su webzeta (Di giovedì 25 marzo 2021) L’, sostituto d’imposta per i pensionati, ha pubblicato sul suo sito la(CU). Il documento è preliminare alla successiva dichiarazione deida presentare nei prossimi mesi all’Agenzia dell’Entrate. L’Istituto di Previdenza ha precisato che laCUsi può scaricarecon l’accesso al portale inserendo le credenziali codice fiscale e Pin del pensionato. Metodi alternativi per scaricare laL’ha suggerito altri metodi con l’emanazione della Circolare n. 44 del 15 marzo: -utilizzo di SPID (Sistema di identità personale), CIE (Carta di identità elettronica) e CNS (Carta nazionale dei ...

