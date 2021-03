Incidente mortale in montagna: vittima un ragazzo di soli 22 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) Rebussi, secondo quanto riporta la redazione di Brescia Today , si era recato in montagna con due amici per praticare scialpinismo . Durante l'escursione, il giovane avrebbe perso l'equilibrio e ... Leggi su yeslife (Di giovedì 25 marzo 2021) Rebussi, secondo quanto riporta la redazione di Brescia Today , si era recato incon due amici per praticare scialpinismo . Durante l'escursione, il giovane avrebbe perso l'equilibrio e ...

Advertising

OnlusAvisl : Daniel Guerini, 19enne giocatore della Primavera della Lazio, è morto in un incidente stradale a Roma. #bucheroma… - Calciopuntgoal : LA TRAGEDIA DELLA LAZIO, DANIEL GUERINI INCIDENTE MORTALE,AMBIENTE SOTTO SHOCK - SergVessicchio : LA TRAGEDIA DELLA LAZIO, DANIEL GUERINI INCIDENTE MORTALE,AMBIENTE SOTTO SHOCK - CronacaSocial : ?? Incidente stradale mortale. Ha perso la vita un giovane calciatore della #Lazio. I DETTAGLI ?? - stefano_romani : @lameduck1960 @blu_mirtillo @borghi_claudio Ricordiamo: tutto ciò per una malattia CURABILE, contagiosa come una in… -