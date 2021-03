In libreria il “Primo scoop” di Leandro Del Gaudio nella Napoli dei delitti e delle pene d’amore (Di giovedì 25 marzo 2021) Il giornalista dal soprannome fallico colpisce ancora, nella Napoli annoiata dai troppi morti di camorra, molti anni prima che il Covid portasse una variante narrativa negli obitori collinari, oltre che virologica. La variante di un omicidio, da queste parti, può essere il luogo, Mergellina, in questo caso. “Insolito per commettere un delitto”, fa notare Adriano, cronista di giudiziaria sempre sul filo del rasoio, tra potenziali scoop e tristi ripiegamenti nel colonnino delle brevi. nella vita, si sa, bisogna essere fortunati anche su dove si viene uccisi: a Napoli, al contrario, ci vuole proprio culo a farsi ammazzare a Mergellina, vicino al mare, perché è qui che si accendono le luci della ribalta, da morti, e si scatenano i pruriti di scafati giornalisti allevati a gessetti bianchi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Il giornalista dal soprannome fallico colpisce ancora,annoiata dai troppi morti di camorra, molti anni prima che il Covid portasse una variante narrativa negli obitori collinari, oltre che virologica. La variante di un omicidio, da queste parti, può essere il luogo, Mergellina, in questo caso. “Insolito per commettere un delitto”, fa notare Adriano, cronista di giudiziaria sempre sul filo del rasoio, tra potenzialie tristi ripiegamenti nel colonninobrevi.vita, si sa, bisogna essere fortunati anche su dove si viene uccisi: a, al contrario, ci vuole proprio culo a farsi ammazzare a Mergellina, vicino al mare, perché è qui che si accendono le luci della ribalta, da morti, e si scatenano i pruriti di scafati giornalisti allevati a gessetti bianchi ...

