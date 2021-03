Il Regno Unito: 'A noi più vaccini che all'Ue? Perché abbiamo contratti migliori'" (Di giovedì 25 marzo 2021) Se il Regno Unito ha ricevuto da AstraZeneca più vaccini dell'Unione europea è Perché Londra ha stipulato contratti miglior di quelli stipulati da Bruxelles e non certo per protezionismo. È quanto ha ... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 marzo 2021) Se ilha ricevuto da AstraZeneca piùdell'Unione europea èLondra ha stipulatomiglior di quelli stipulati da Bruxelles e non certo per protezionismo. È quanto ha ...

Vertice Ue: i 27 discutono la stretta sull'export dei vaccini, stasera il confronto con Biden - 3 I dati forniti da von der Leyen nel corso della riunione del Consiglio sono eloquenti: la Ue ha esportato 77 milioni di fiale di cui, una ventina di milioni verso il Regno Unito. I Ventisette hanno discusso per ore sul tema della ripartizione delle dosi all'interno della Ue. Il problema e' stato sollevato dal cancelliere austriaco Kurz che ha accusato il sistema ...

Il “soft power” del Regno Unito all'indomani della Brexit ISPIonline Regno Unito: insegnante sospeso per aver mostrato caricatura sul profeta Maometto in classe Londra, 25 mar 19:40 - (Agenzia Nova) - Un insegnante britannico presso la Batley Grammar School, nel West Yorkshire, è stato sospeso per aver mostrato in classe una caricatura del profeta dell'Islam ...

Vaccini, Pfizer ha avviato test su bimbi sotto 12 anni Prime iniezioni del vaccino anti-covid della Pfizer-BioNTech su due bambini di meno di 12 anni di età: il primo trial dell'immunizzazione contro il Sars-Cov-2 sui minori di 12 anni è partito ieri.

