Giovanna Abate conferma il flirt segreto con Akash Kumar

(Di giovedì 25 marzo 2021) All’Isola dei Famosi 2021è stato eliminato, ma si continua a parlare di lui, per via delcon, l’ex tronista di “Uomini e donne”.all’Isola dei Famosi 2021 aveva fatto capire di dover superare una storia d’amore finita durata 7 anni, ma è stata la stessa

Advertising

commentotuttoh : Samantha è Giovanna Abate sotto copertura #UominieDonne - commentotuttoh : @IraEllie Giovanna Abate 2.0 - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021 Giovanna Abate parla del suo flirt con Akash Kumar: «Abbiamo un rapporto speciale» - #Isola… - MondoTV241 : Giovanna Abate presa in giro da Akash? Ecco l'indiscrezione #GiovannaAbate #AkashKumar - infoitcultura : Giovanna Abate: “Frequento Akash Kumar”, ma lui avrebbe chiesto a un’altra di fingersi sua fidanzata -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanna Abate

"Akash Kumar ha mentito?"/ Parpiglia rivela di chat segrete e lei... ELISA ISOARDI SPACCA IL GRUPPO? L' Isola dei Famosi 2021 è sicuramente l'isola delle donne. Tra le varie ...conferma la frequentazione con Akash Kumar: "Rapporto molto speciale con lui" L'Isola dei Famosi è entrata nel vivo con le sue dinamiche, più esterne, che interne, dato che sta facendo ...Mentre il modello è in viaggio verso il Bel Paese, non si fa altro che parlare di un flirt tra lui e Giovanna Abate. A quanto pare in queste ultime ore l’ex tronista avrebbe confermato questa ...Akash Kumar è stato sbugiardato da Gabriele Parpiglia, facendo restare Giovanna Abate, che lo sta frequentando, senza parole.