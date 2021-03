Generali, nuova partnership strategica con NHAZCA su tecnologia satellitare (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Generali Global Corporate & Commercial e NHAZCA, spin off dell’Università La Sapienza di Roma hanno annunciano una partnership strategica. Con un perimetro geografico potenzialmente illimitato in cui operare, si spiega in una nota, Generali GC&C potrà infatti avvalersi del know-how di NHAZCA in materia di interferometria SAR (Synthetic Aperture Radar) satellitare. “Questa tecnologia prevede il telerilevamento a microonde, che consente una migliore acquisizione di immagini rispetto ai sistemi satellitari tradizionali, poiché permette di rilevare condizioni strutturali e spaziali di porzioni di territorio o infrastrutture di grandi dimensioni con precisione millimetrica – continua il comunicato – Inoltre, nel contesto dell’analisi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) –Global Corporate & Commercial e, spin off dell’Università La Sapienza di Roma hanno annunciano una. Con un perimetro geografico potenzialmente illimitato in cui operare, si spiega in una nota,GC&C potrà infatti avvalersi del know-how diin materia di interferometria SAR (Synthetic Aperture Radar). “Questaprevede il telerilevamento a microonde, che consente una migliore acquisizione di immagini rispetto ai sistemi satellitari tradizionali, poiché permette di rilevare condizioni strutturali e spaziali di porzioni di territorio o infrastrutture di grandi dimensioni con precisione millimetrica – continua il comunicato – Inoltre, nel contesto dell’analisi ...

