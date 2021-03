Fatima Trotta in versione casalinga è uno schianto | lo scatto boom di like

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 25 marzo 2021) La bellissima conduttrice campanasi mostra ai follower su Instagram inacqua e sapone e abiti da casa. La corsa alla notorietà sui social ha reso quasi un dress code per molte aspiranti star del web, il mostrarsi in intimo o in costume. I social network sono quindi diventati un luogo di esaltazione dell’estetica, delle forme e del corpo. La rincorsa del modello ideale porta moltissimi giovani a passare la maggior parte del loro tempo alla cura maniacale del corpo tramite dieta ed esercizio fisico (nel migliore dei casi), ma anche al ricorso alla chirurgia estetica e più spesso al foto ritocco. La sensazione che si ha in molti casi è quello di vedere una tipologia di donna o di uomo standardizzata, priva di qualsiasi tratto peculiare che sia esso estetico o caratteriale. Un appiattimento della ...