F1 su TV8 | programma GP Bahrain 2021 | orari gratis e in chiaro | programma differite

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ci siamo. Dal 26 al 28 marzo la pista di Sakhir () sarà teatro del primo appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista nel deserto le squadre e i piloti dovranno impegnarsi al 100% delle loro possibilità per ottenere il meglio sia nelle qualifiche che in gara. I test pre-stagionali che si sono tenuti su questo tracciato non hanno chiarito i valori in campo, in quanto tante scuderie hanno portato avanti un lorodi lavoro indipendentemente dal cronometro e dalla voglia di confrontarsi. Per questo, solo in questo fine-settimana capiremo cosa bolle in pentola. La Red Bull, da questo punto di vista, ha impressionato per velocità e guidabilità: la RB16B è parsa come sue due binari tra le mani dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Pertanto l’intenzione dell’orange è quella di lanciare ...