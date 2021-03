Energia pulita, partnership con il Giappone: fino a 50 mln di yen ai progetti di ricerca (Di giovedì 25 marzo 2021) L’organizzazione Giapponese NEDO ha aperto un bando per progetti di ricerca e sviluppo inerenti le tecnologie energetiche pulite. Il bando è rivolto a enti di ricerca e università Giapponesi che dovranno obbligatoriamente presentare progetti di R&S in cooperazione con partner istituzionali. I progetti potranno affrontare le seguenti tematiche: sviluppo di tecnologie innovative che possono contribuire a realizzare l’industrializzazione del riciclo del carbonio, come la separazione e la cattura di CO2 a basso costo e la produzione di materiali utili: Sviluppo di tecnologie innovative per la significativa promozione ed espansione dell’utilizzo dell’idrogeno; sviluppo di tecnologie innovative di immagazzinamento dell’Energia sia per la creazione di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) L’organizzazionese NEDO ha aperto un bando perdie sviluppo inerenti le tecnologie energetiche pulite. Il bando è rivolto a enti die universitàsi che dovranno obbligatoriamente presentaredi R&S in cooperazione con partner istituzionali. Ipotranno affrontare le seguenti tematiche: sviluppo di tecnologie innovative che possono contribuire a realizzare l’industrializzazione del riciclo del carbonio, come la separazione e la cattura di CO2 a basso costo e la produzione di materiali utili: Sviluppo di tecnologie innovative per la significativa promozione ed espansione dell’utilizzo dell’idrogeno; sviluppo di tecnologie innovative di immagazzinamento dell’sia per la creazione di ...

