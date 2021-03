Daniel Guerini: l’assurda morte del giocatore 19enne in forza alla Primavera della Lazio (Di giovedì 25 marzo 2021) Una giovane vita che si spegne improvvisamente, è già di per se un evento maledettamente tragico. Se poi si aggiunge l’aggravante della causa, un banale incidente – come ne capitano ogni giorno – all’interno di una grande città come Roma, oltre al disappunto ecco che monta anche la rabbia. Oltretutto, Daniel Guerini era anche una promessa del calcio. Daniel Guerini: a soli 19 anni aveva alle spalle già prestigiose esperienze A dispetto dei suoi appena 19 anni (che aveva festeggiato pochi giorni fa, il 21 marzo), aveva già alle spalle un prestigioso curriculum. Attualmente tornato nella Primavera della Lazio, Daniel è passato dalla pubertà all’adolescenza calciando il pallone: aveva giocato con il Torino, la Spal e la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 marzo 2021) Una giovane vita che si spegne improvvisamente, è già di per se un evento maledettamente tragico. Se poi si aggiunge l’aggravantecausa, un banale incidente – come ne capitano ogni giorno – all’interno di una grande città come Roma, oltre al disappunto ecco che monta anche la rabbia. Oltretutto,era anche una promessa del calcio.: a soli 19 anni aveva alle spalle già prestigiose esperienze A dispetto dei suoi appena 19 anni (che aveva festeggiato pochi giorni fa, il 21 marzo), aveva già alle spalle un prestigioso curriculum. Attualmente tornato nellaè passato dpubertà all’adolescenza calciando il pallone: aveva giocato con il Torino, la Spal e la ...

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Inter : FC Internazionale Milano si unisce in un grande abbraccio alla famiglia di Daniel Guerini, calciatore della Primave… - acffiorentina : La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l'improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva… - SpanoJenn : RT @CucchiRiccardo: Si diceva fosse forte e stesse crescendo bene nella primavera della Lazio. Ma soprattutto era un ragazzo di 19 anni ch… - Jase237 : RT @assocalciatori: Ci uniamo al dolore per la scomparsa del giovane calciatore Daniel Guerini. Un abbraccio alla sua famiglia RIP Daniel… -