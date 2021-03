Covid: Draghi, non commettere errori durante ripresa economica (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Nel corso della discussione all’Eurosummit sul ruolo internazionale dell’euro, Mario Draghi ha detto che la priorità assoluta deve essere non commettere errori durante la ripresa economica. Si apprende da fonti Ue. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Nel corso della discussione all’Eurosummit sul ruolo internazionale dell’euro, Marioha detto che la priorità assoluta deve essere nonla. Si apprende da fonti Ue. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

giorgio_gori : Trovo sbagliato e grave che alla vaccinazione degli #anziani si siano anteposte le più svariate categorie. L’87% de… - SusannaCeccardi : Toscana/ Covid, Ceccardi: Giani fa finta che Draghi non parlasse di lui 'Non sanno neanche ammettere i propri error… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #25marzo: rete unica nazionale, il ministro #Giorgetti invoca… - Mibavi1 : RT @Mibavi1: #Draghi @Speranza #Nano4Covid Futura arma per sconfiggere Covid: #Nanoparticella di carbonio. Complimenti ed auguri agli sci… - Mibavi1 : RT @Mibavi1: #Draghi @robersperanza #TAMPONIINATTENDIBILI URGENTE? Ma di cosa parliamo ? Non fanno lavorare la gente sulla base di tamponi… -