Cortana mobile | interruzione del servizio su Android e iOS

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’assistente vocale di casa Redmondgiunge al termine, interrompendo così il supporto per l’applicazionepere iOS. Vediamo assieme quando terminerà e cosa cambierà Nell’agosto 2020 Microsoft aveva annunciato l’arresto del suo assistente vocale nei primi mesi del 2021 e, a partire dal 31 marzo, questaavverrà definitivamente.è l’unico assistente virtuale basato sull’IA e ad aver preso ispirazione da un personaggio videoludico, ma nonostante ciò non è mai stato apprezzato a fondo dagli utenti portando Microsoft a dover effettuare delle scelte ponderate.: cosa succederà dal 31 marzo A partire dal 31 marzo, l’assistente vocale non sarà disponibile per i dispositivie iOS ma continuerà ...