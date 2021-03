Coronavirus, in Germania scatta l’obbligo di test per chi entra nel Paese via aereo. In Danimarca stop ad AstraZeneca fino a metà aprile (Di giovedì 25 marzo 2021) Germania EPA/FILIP SINGERObbligo di test anti-Covid per chi entra nel Paese Il ministero della Salute tedesco ha deciso: a partire da domenica chiunque voglia entrare in Germania via aereo sarà obbligato a sottoporsi a un test anti-Covid generalizzato che escluda la positività all’infezione. La decisione arriva il giorno dopo le scuse della cancelliera Angela Merkel alla cittadinanza per aver fatto dietrofront sul lockdown a Pasqua («è stato un mio errore»). Intanto, la Germania sostiene la possibilità che la Commissione europea possa avviare una discussione con l’azienda che produce il vaccino Sputnik V per capire se questa possa effettivamente essere una strada percorribile nella strategia Ue. Condizione imprescindibile sarà ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021)EPA/FILIP SINGERObbligo dianti-Covid per chinelIl ministero della Salute tedesco ha deciso: a partire da domenica chiunque vogliare inviasarà obbligato a sottoporsi a unanti-Covid generalizzato che escluda la positività all’infezione. La decisione arriva il giorno dopo le scuse della cancelliera Angela Merkel alla cittadinanza per aver fatto dietrofront sul lockdown a Pasqua («è stato un mio errore»). Intanto, lasostiene la possibilità che la Commissione europea possa avviare una discussione con l’azienda che produce il vaccino Sputnik V per capire se questa possa effettivamente essere una strada percorribile nella strategia Ue. Condizione imprescindibile sarà ...

