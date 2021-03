Advertising

v_senigallia : Corinaldo: iniziati i lavori di messa in sicurezza delle mura cittadine -

Ultime Notizie dalla rete : Corinaldo iniziati

corriereadriatico.it

- A seguito delle verifiche effettuate dal tavolo tecnico ed in particolare dallo studio incaricato alla progettazione delle opere di difesa del centro abitato, il Comune diha deciso di procedere con una messa in sicurezza del tratto di mura storiche danneggiate, al fine di limitare un'evoluzione verso monte del fenomeno di dissesto che potrebbe arrivare a ...(AN) - Le mura disono l'antica cinta di difesa die sono tra le più complete e meglio conservate della regione, racchiudendo il nucleo ... In settimana sonoi ...In aula non si parlerà solo di bilancio 2021, di tasse e programmazione, ma soprattutto delle storiche mura dopo i cedimenti lungo via del Fosso ...(Anche se la vittoria era assolutamente alla portata). Terni. A ventiquattro secondi dal fischio d’inizio i padroni di casa si portano subito avanti. Il Corinaldo, panchina corta ma testa alta, ...