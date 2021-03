(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono ben 4 le persone arrestate questa notte in città dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, frutto di una evidente rafforzamento dei servizi di controllo del territorio. Due le persone fermate per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale in piazza Garibaldi. Entrambi stranieri hanno 24 e 40 anni e sono stati sorpresi dai militari del Nucleo Radiomobile di Napoli a bordo di un motociclo rubato nel pomeriggio lungo la riviera di Chiaia. Hanno provato a fuggire ma i carabinieri gli hanno sbarrato la strada. Sono finiti in manette e sono ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Dovrà rispondere di tentato furto aggravato, invece, un 33enne ucraino già noto alle forze dell’ordine. Anche lui arrestato dai militari del nucleo radiomobile partenopeo, era nel parcheggio davanti all’Ospedale del Mare di Ponticelli e stava ...

Advertising

anteprima24 : ** Controlli notturni: 4 ladri arrestati in flagranza di reato ** - PalaDanyela83 : @PalliCaponera @LaFerniMi Sì, penso che tra questo e il dolore al seno. Perché mi originariamente io scrissi al med… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli notturni

Il Meridiano News

...di chi e come verranno fatti, per non esporre la popolazione a pericoli e, se rilevati, questi pericoli a chi rivolgersi e chi denunciare. Ricordo che per i rumori molesti diurni e...... che effettuano in via ordinaria il controllo del territorio, può essere più tempestiva ed efficace, negli orari, se coadiuvata da strumenti di difesa passiva predisposti dai singoli ...Sono ben 4 le persone arrestate questa notte in città dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, frutto di una evidente rafforzamento dei servizi di controllo del territorio. Due le persone fe ...NAPOLI – Sono diverse le persone arrestate questa notte in città dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, frutto di una evidente rafforzamento dei servizi di controllo del territorio. 2 le ...