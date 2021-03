Consegnati 5 400 vaccini AstraZeneca in FVG

(Di giovedì 25 marzo 2021) Sono arrivati all’Ospedale di Pordenone, Udine e Trieste i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, che si occupano della consegna di 5.400, che sta avvenendo in collaborazione con l’Esercito italiano. Nella mattinata di oggi, infatti, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico ie hanno concluso il loro viaggio, raggiungendo la destinazione finale nei nosocomi di Pordenone, Udine e Trieste

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Consegnati 400

Il Sole 24 ORE

... anche se vaccinati Video del giorno Buoni spesaad oltre 2 mila famiglie del Comune di ... A disposizione di ciascuno un borsellino da 160 aeuro, definito in base al nucleo familiare e ...A Bergamo primo hub del vettore arriva il Boeing 737 Max Ryanair investe almenomilioni di ...Boeing 737 Max A Bergamo arriverà dopo l'estate il primo dei 24 Boeing 737 Max che saranno...Sono arrivati a destinazione i furgoni di Sda, il corriere di Poste italiane, per la consegna a Mondovì di 1.800 dosi del vaccino AstraZeneca, mentre per Verduno la consegna è stata di 800 dosi.Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Sestri Levante di 600 dosi del vaccino AstraZeneca. Nella giornata di oggi alcuni mezzi spec ...