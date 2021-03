Caos vaccini in Lombardia, si dimette in blocco il Cda di Aria. Il dg: "Errore zero impossibile" (Di giovedì 25 marzo 2021) Le dimissioni fanno seguito alla richiesta del governatore Attilio Fontana. "Gli errori si potevano evitare", afferma il dg della società, Lorenzo Gubian, nominato oggi amministratore unico, "ma sistema complesso e non sempre è stata colpa nostra" Leggi su rainews (Di giovedì 25 marzo 2021) Le dimissioni fanno seguito alla richiesta del governatore Attilio Fontana. "Gli errori si potevano evitare", afferma il dg della società, Lorenzo Gubian, nominato oggi amministratore unico, "ma sistema complesso e non sempre è stata colpa nostra"

Advertising

fattoquotidiano : Travolto dal caos vaccini in Lombardia, colleziona gaffe. L’ultima: “Somministreremo AstraZeneca anche agli over 80… - fanpage : Palazzetto chiuso e cento persone fuori. Ancora caos in Lombardia, proprio a Codogno, dove tutto è cominciato - NicolaPorro : ?? Le parole deliranti di #Speranza in tv, il caos #vaccini e lo scandalo #Boldrini. Questo e altro nella… - ZenatiDavide : Lombardia, caos vaccini. Aria, si dimette in blocco il cda. Era ora: Si sono tutti dimessi, come richiesto dal pres… - AdolfoTasinato : RT @benq_antonio: #Varese caos per i #vaccini anziani ammassati, scene da terzo mondo. #COVID19 -