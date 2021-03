Cangemi | improvvisa scomparsa Guerini lascia grande tristezza

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “L’di un ragazzo di 19 anni e’ una tragedia chesconvolti e increduli. Ci stringiamo alla famiglia di Danielin questo momento drammatico, cosi’ come ci stringiamo all'”altra” sua famiglia, la S.S. Lazio, in cui Daniel militava nelle fila della Primavera. Oggi non perdiamo solo un giovane pieno di speranze e ambizioni, ma anche una promessa del calcio italiano. Ciao Daniel, che tu possa riposare in pace”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele